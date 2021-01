Invalido sulla pista ciclabile per paura del marciapiede [VIDEO]. La denuncia

Anziano invalido cammina sulla pista ciclabile per evitare un marciapiede rotto a Chirignago.

Una scena che stringe il cuore quella che vi mostriamo nel video ed è stata ripresa con il cellulare da un residente della zona.

Siamo in via Miranese, a Chirignago, nella terraferma veneziana, in un tratto tra via dei Poli e il distributore Esso: una zona in cui vivono più anziani, come D.S, protagonista del video, oltre settant’anni. Alcuni di loro si sono stancati dello stato in cui versa la pavimentazione del marciapiede, segnalando il disagio al nostro giornale.

D.S. ha più di 70anni e cammina a fatica, lentamente e tremolante, sorretto dal suo

bastone. Qualche volta deve fermarsi per riprendere fiato e quando esce di casa per andare a fare la spesa o comprare il giornale, deve attraversare un tratto pedonale pieno di buche. Una di queste in particolare corre profonda come un binario per svariati metri, accostata da altre fratture più superficiali.

Su quel tratto di strada l’anziano disabile racconta di esser già caduto due volte, ferendosi. Così adesso non si fida più di attraversarlo e quando vi arriva davanti fi ferma, preferisce fare una

deviazione e camminare su un tratto di pista ciclabile, tra le biciclette e le auto che gli sfrecciano a fianco.

Una triste e pericolosa quotidianità per l’anziano, andata e ritorno, che stavolta viene ripresa da un altro residente della zona, anche lui di circa 70 anni.

Sono proprio gli abitanti più anziani a segnalare il degrado di alcuni marciapiedi della zona, dove talvolta capitano delle cadute, anche rovinose.

F.D.R., 70 anni, segnalando il video al nostro giornale, auspica che “Questo problema venga portato

a conoscenza dell’opinione pubblica ed anche dell’autorità competente: il signore ripreso nel video corre dei rischi tutti i giorni se vuole uscire anche solo per prendere il giornale. I marciapiedi in quella zona sono un vero disastro e pericolosi”.

Da qui l’appello dei residenti che chiedono la sistemazione dei marciapiedi in via Miranese.