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Intossicazione da monossido a Ponte a Moriano: quattro persone trasferite a Pisa per camera iperbarica

A Ponte a Moriano (Lucca) famiglia composta da padre (30), madre e due figli di 1 e 3 anni intossicata da monossido; trasferiti al Santa Chiara di Pisa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella notte tra sabato e domenica una famiglia residente a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, è stata ricoverata dopo un episodio di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 3 quando i primi sintomi sono stati avvertiti dai congiunti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Il primo a essere trasportato in ospedale è stato il padre, un uomo di 30 anni, ritenuto in condizioni più critiche rispetto agli altri familiari.

Dopo la valutazione iniziale al pronto soccorso di Lucca, anche la madre e i due figli, di uno e tre anni, sono stati accompagnati nella struttura lucchese per gli accertamenti. Successivamente i medici hanno disposto il trasferimento di tutti e quattro i pazienti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, dove sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario, stanno ora verificando le cause delle esalazioni di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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