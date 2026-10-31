Intossicazione da monossido a Ponte a Moriano: quattro persone trasferite a Pisa per camera iperbarica

Nella notte tra sabato e domenica una famiglia residente a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, è stata ricoverata dopo un episodio di intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 3 quando i primi sintomi sono stati avvertiti dai congiunti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Il primo a essere trasportato in ospedale è stato il padre, un uomo di 30 anni, ritenuto in condizioni più critiche rispetto agli altri familiari.

Dopo la valutazione iniziale al pronto soccorso di Lucca, anche la madre e i due figli, di uno e tre anni, sono stati accompagnati nella struttura lucchese per gli accertamenti. Successivamente i medici hanno disposto il trasferimento di tutti e quattro i pazienti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, dove sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario, stanno ora verificando le cause delle esalazioni di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.