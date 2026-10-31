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AIRC propone un Patto per la ricerca per sostenere la lotta ai tumori

Sironi (AIRC) rilancia il Patto per la ricerca: nel 2026 AIRC ha finanziato 779 progetti per oltre 142 mln; oltre 1,8 mln di cittadini e tetto 5×1000 a 610 mln.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Andrea Sironi, presidente di Fondazione AIRC, ha rilanciato il progetto di un Patto per la ricerca con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e società civile nella lotta contro i tumori. Il richiamo è arrivato il 31 ottobre 2026.

Secondo Sironi, la ricerca rappresenta il collante necessario per trasformare i progressi ottenuti finora in risultati duraturi. “La malattia spesso isola, mentre la ricerca unisce”, ha detto il presidente, sottolineando il ruolo dell’alleanza tra ricercatori, istituzioni e cittadini nel percorso dell’organizzazione.

AIRC ha ricordato il proprio impegno pluridecennale: in oltre sessant’anni di attività la fondazione ha contribuito alla crescita della ricerca oncologica italiana. Nel 2026 sono stati finanziati 779 tra progetti di ricerca, borse di studio e programmi speciali, per un investimento complessivo superiore a 142 milioni di euro.

Il Patto per la ricerca, promosso da AIRC, mira a mettere attorno a priorità condivise istituzioni, università, strutture sanitarie, imprese e Terzo settore. Tra gli obiettivi indicati ci sono la prevenzione, il sostegno ai ricercatori e la creazione

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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