AIRC propone un Patto per la ricerca per sostenere la lotta ai tumori

Andrea Sironi, presidente di Fondazione AIRC, ha rilanciato il progetto di un Patto per la ricerca con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e società civile nella lotta contro i tumori. Il richiamo è arrivato il 31 ottobre 2026.

Secondo Sironi, la ricerca rappresenta il collante necessario per trasformare i progressi ottenuti finora in risultati duraturi. “La malattia spesso isola, mentre la ricerca unisce”, ha detto il presidente, sottolineando il ruolo dell’alleanza tra ricercatori, istituzioni e cittadini nel percorso dell’organizzazione.

AIRC ha ricordato il proprio impegno pluridecennale: in oltre sessant’anni di attività la fondazione ha contribuito alla crescita della ricerca oncologica italiana. Nel 2026 sono stati finanziati 779 tra progetti di ricerca, borse di studio e programmi speciali, per un investimento complessivo superiore a 142 milioni di euro.

Il Patto per la ricerca, promosso da AIRC, mira a mettere attorno a priorità condivise istituzioni, università, strutture sanitarie, imprese e Terzo settore. Tra gli obiettivi indicati ci sono la prevenzione, il sostegno ai ricercatori e la creazione