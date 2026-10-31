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Esplosione all’alba nella Casa di Comunità di Torremaggiore: distrutta la cassa automatica del CUP

A Torremaggiore (Foggia) esplosione nella Casa di Comunità ha distrutto la cassa automatica del CUP, vuota al momento. Indagano Carabinieri, artificieri e il Sis.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un’esplosione ha danneggiato la Casa di Comunità di Torremaggiore (Foggia) nelle prime ore del mattino del 31 ottobre 2026. L’esplosione è avvenuta intorno alle 5:15 e ha distrutto il dispositivo di cassa automatica del CUP, il terminale dove gli utenti pagano il ticket per le prestazioni sanitarie.

Secondo quanto ricostruito, al momento della deflagrazione la cassa non conteneva denaro contante. L’area danneggiata è adiacente al punto di primo intervento della struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione locale, gli artificieri di Bari e il servizio di investigazioni scientifiche di Foggia. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni degli impianti di videosorveglianza per chiarire il numero degli autori del danneggiamento, il veicolo eventualmente utilizzato e la direzione di fuga.

Sono in corso verifiche per accertare se la cassa sia stata asportata prima o dopo l’esplosione. Le indagini sono tuttora aperte.

Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha messo in guardia sulle conseguenze dell’episodio, prevedendo «inevitabili ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari» e disagi per la comunità.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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