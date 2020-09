Internet senza linea fissa, perché scegliere Eolo

La maggior parte dei servizi relativi alla connessione internet includono l’installazione della linea fissa. Questa però, non è una scelta degli operatori stessi, ma delle modalità con cui funzionano queste tecnologie. Soprattutto agli inizi, infatti, per poter accedere alla rete internet era impensabile fare a meno della linea fissa. Tuttavia, vi era un limite non indifferente che influiva sulla qualità della navigazione.

In sostanza, nel momento in cui si effettuava una chiamata, era impossibile essere collegati contemporaneamente ad internet. Con lo sviluppo delle tecnologie, ed in particolare della linea ADSL, questo problema venne (parzialmente) risolto: i canali su cui viaggiavano i dati erano separati.

Parzialmente perché, comunque, era necessario installare una linea di comunicazione telefonica per poter accedere a internet. Oggi invece, grazie a servizi come Eolo, è possibile usufruire delle offerte internet casa senza alcun bisogno della linea fissa. In altre parole, si tratta di una rete wireless dedicata unicamente al collegamento ad internet.

Internet senza linea fissa: I vantaggi

Eolo è un servizio che nasce in Italia nel 2006 e che si contraddistingue dai suoi competitor per numerosi vantaggi. Innanzitutto, la connessione internet si basa sui segnali inviati via radio, e non tramite un cavo, come nel caso della fibra o dell’ADSL. Di conseguenza, gli operatori Eolo si occuperanno di installare l’antenna, simile alla parabola della TV, sul tetto dell’abitazione o dell’azienda, che riceverà il segnale emesso da un ripetitore.

La connessione internet si contraddistingue in termini di qualità, sicurezza ed efficienza, anche durante il mal tempo. Molto spesso infatti, si tende a credere che l’antenna sia facilmente esposta alle intemperie, ma nel caso di Eolo questo problema non si pone. Gli unici fattori che possono influire sulla connessione tra l’antenna ed il ripetitore sono fisici, come case o palazzi. Tuttavia, Eolo mette a disposizione i suoi operatori per effettuare un sopralluogo e per garantire che non vi siano alcuni impedimenti.

Come primo punto a favore di Eolo quindi, abbiamo una stabilità di rete senza pari. In secondo luogo, la connessione ad internet via radio evita l’attivazione della linea telefonica. In altre parole, quindi, non sarà necessario pagare il canone Telecom. Allo stesso tempo, dal momento che ogni abbonato dispone della propria frequenza radio, il rischio di incorrere in delle possibili interferenze scompare. Ecco perché, come dicevamo, Eolo si caratterizza per essere un servizio completo ed efficiente sotto tutti i punti di vista.



Non da ultimo, il segnale internet via radio offre una copertura maggiore, arrivando a funzionare anche laddove l’ADSL o la fibra non arrivano. Questo forse, insieme all’assenza della linea fissa, è uno dei fattori che ha portato al successo di Eolo. Infine, un ultimo vantaggio di questo servizio risiede nella disponibilità e nella professionalità dei suoi operatori, pronti a raggiungerti anche dove gli altri non riescono ad arrivare. In definitiva quindi, indipendentemente da dove si trovi la tua abitazione -o la tua azienda-, oggi hai la possibilità di navigare in internet senza alcun impedimento, a dei prezzi molto convenienti.