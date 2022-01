Infarto prima del brindisi di Capodanno per un 31enne di Campalto

Infarto prima del brindisi di Capodanno: il dramma trasforma il cenone in famiglia in tragedia in pochi attimi. Un uomo di 31 anni sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Angelo. Improvvisamente, pochi istanti prima dell’arrivo del nuovo anno, si è accasciato ed ha perso i sensi.

L’ambulanza è arrivata a Campalto in pochi minuti. Immediatamente i sanitari hanno cominciato a praticare tutte le manovre di rianimazione nonostante il giovane avesse perso conoscenza. Fortunatamente gli strumenti hanno rilevato un battito e su quella speranza è stato puntato tutto. Poi la corsa in ospedale e e l’immediato ricovero in terapia intensiva.

Nelle prossime ore si potrà capire di più sulle condizioni del paziente che per il momento è in prognosi riservata. E’ di questo tenore la preoccupazione dei suoi parenti che solo qualche ora fa festeggiavano assieme al 31enne il cenone ed ora si uniscono nelle preghiere per lui.