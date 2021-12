Infarto improvviso: addio a Carlo Patera, aveva 64 anni

Carlo Patera, 64 anni, è mancato domenica mattina verosimilmente a causa di un attacco di cuore.

La tragedia verso le 8 del mattina, quando il medico, nell’alzarsi, avverte un dolore al petto.

Seguono attimi concitati in cui gli uomini del 118 arrivano, subito chiamati dalla moglie, e cominciano le manovre rianimatorie dato che il 64enne aveva intanto perso conoscenza.

Alla fine, purtroppo, ogni intervento si rivelerà inutile.

Carlo Patera lascia la moglie Maria e i figli affranti nel dolore come tutte le persone che avevano conosciuto il medico imparando ad apprezzare le sue qualità, professionali ma anche umane.

Persona disponibile, cordiale e sempre pronto ad aiutare gli altri, era stato medico dell’esercito e medico di medicina generale a Mareno di Piave, a San Donà di Piave e a Noventa di Piave.

Le sue doti lo avevano portato anche ad impegnarsi politicamente in Consiglio comunale. E sono in molti oggi a piangerlo, sia dell’universo sanitario che del mondo politico a San Donà, ma non solo.

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il presidente del Consiglio Comunale a nome dei gruppi consiliari, esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia e ai cari del consigliere dott. Carlo Patera, mancato questa mattina”.

Il sindaco Cereser: “La notizia della scomparsa del consigliere dott. Carlo Patera ancora ci lascia sbigottiti e increduli, perché non avevamo conoscenza di particolari problemi di salute. Esprimo il mio profondo dolore per la morte di un uomo che ha messo impegno e passione nel suo ruolo politico e quindi il cordoglio ai cari, alla famiglia, e a tutte le persone che in tutti questi anni ha curato grazie alla professione di medico”.