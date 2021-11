Incroci di Idee, evento speciale alla Fenice di Venezia

Il Festival delle Idee assieme a Incroci di civiltà presenta Incroci di idee, una collaborazione che conclude il Festival nel segno di una nuova sinergia.

Venerdì 12 novembre (ore 18.30) alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia sarà ospite in collegamento video lo scrittore inglese Patrick McGrath.

Intervistato dal giornalista Riccardo Petito, l’autore di best seller come Follia e Spider racconterà il suo ultimo libro, La lampada del diavolo, e condividerà idee e riflessioni sul tema Chi siamo chi saremo.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival delle Idee (www.facebook.com/festivalidee).

Incroci di Idee, in collaborazione con il Festival internazionale di letteratura Incroci di civiltà, conclude la terza edizione del Festival delle Idee con una nuova sinergia che arricchirà la quarta edizione nel 2022, in un trait d’union con il fermento culturale della città aperto ad altre collaborazioni di prestigio.

Patrick McGrath è nato in Inghilterra nel 1950 e vive tra New York e Londra. È autore di numerosi romanzi, tra cui Follia (1998), Martha Peake (2001), Spider (2002, nuova edizione La nave di Teseo 2020), da cui è stato tratto il film di David Cronenberg, Port Mungo (2004), Trauma (2007, nuova edizione La nave di Teseo 2019), L’estranea (2013). Presso La nave di Teseo ha pubblicato La guardarobiera (2017) e la raccolta Racconti di follia (2020).

Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è organizzato dall’Associazione Futuro delle Idee in collaborazione con M9, e partecipato da Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo.

Gli eventi al Teatro Malibran e alle Sale Apollinee sono in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Per garantire la sicurezza di artisti e pubblico, l'accesso agli spazi del Festival avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti l'ingresso. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.