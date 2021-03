Incidente stradale mortale a Caorle, morta donna di 26 anni

Incidente stradale mortale a Caorle, poco dopo le ore 10 di questa mattina.

Morta una giovane donna di 26 anni che era alla guida di una delle sue auto nello schianto.

L’impatto in viale Altanea a Caorle, di fronte il camping Pra delle Torri.

Oltre alla vittima sono rimasti feriti un uomo (in codice rosso) e un terzo con ferite più lievi.

I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Caorle e da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la giovane coppia utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici dall’Opel Vectra.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna che era alla guida.

L’uomo che viaggiava con lei è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito con l’elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre. E’ in gravi condizioni.

Ferito in maniera lieve l’altro conducente.

La polizia locale di Caorle ha deviato il traffico per eseguire i rilievi del sinistro.



