Incidente tra due auto a Scorzè questa mattina, ferite mamma e bambina

Incidente questa mattina verso le 8.30 in Via Giuseppe Mazzini a Scorzè.

I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno immediatamente riscontrato la dinamica dell’incidente avvenuto tra due auto di cui una finita fuori strada.

I pompieri dunque, arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno subito messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna e la figlia rimasti bloccati nell’abitacolo.

Purtroppo nell’incidente le due sono rimaste ferite: si tratta di una bambina e della mamma.

Le due ferite sono state prese in cura dal personale del SUEM e portate in pronto soccorso per accertamenti.

Illeso l’altro automobilista.

La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.