Incidente con lo scooter sul Ponte della Libertà: residente a Lido ricoverato in gravi condizioni

Incidente con lo scooter giovedì pomeriggio sul Ponte della Libertà. Un uomo di 57 è ricoverato in gravi condizioni a Mestre.

Diverse le ipotesi della polizia intervenuta, assieme al 118. L’asfalto reso scivoloso dalla leggera pioggia che insisteva sulla città ieri, è la prima.

Ma anche il fatto di poter essere scivolato sui binari del tram, così come quella di uno sbandamento autonomo, magari per una disattenzione, sono al vaglio.

L’uomo, secondo la prima ricostruzione, stava tornando a Lido

dopo aver fatto acquisti a Mestre assieme alla moglie. Quest’ultima non avrebbe riportato gravi danni nella caduta.

Peggior sorte è invece toccata invece proprio al conducente dello scooter che nella caduta ha battuto violentemente la testa oltre a riportare altre ferite.

L’uomo, un 57enne da anni residente a Lido, di nazionalità romena, è in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

