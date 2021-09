Incidente questa mattina in A4 tra camion e bisarca. Operazioni in corso. Ultima ora

Un incidente, che ha coinvolto un autocarro e una bisarca, è avvenuto poco prima delle 8.00 di lunedì 6 settembre al chilometro 371 ovest dell’autostrada A4 Padova-Venezia, in direzione Milano.

Nell’incidente è rimasto seriamente ferito il conducente del secondo mezzo pesante.

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il bivio con la A57 e quello con la A13, in corrispondenza dello svincolo per l’Area di Servizio Arino Ovest.

Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti e stanno operando i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

I pompieri arrivati da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato il conducente della bisarca rimasto incastrato nella cabina guida.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale.

Illeso l’autista del camion che trasportava cereali.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso in questi momenti.

La situazione, a causa dei mezzi incidentati in carreggiata, della perdita di carico di uno dei due mezzi e delle operazioni di soccorso, sgombero e pulizia del manto stradale, ha prodotto code fino a 11 chilometri.

Code al momento in aumento, che interessano chi viaggia in direzione Milano sia in A4 che in A57.

Rallentamenti per curiosi anche in carreggiata opposta (direzione Trieste).