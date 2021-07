Incidente al Passante di Mestre tra 3 Tir

Cinque chilometri di coda si sono formati per un incidente che ha visto coinvolti, tre mezzi pesanti sul Passante di Mestre in direzione Milano, sulla A4.

Una persona è rimasta ferita.

L’incidente si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra la confluenza della A57 e il Passante di Mestre e Padova Est, in territorio di Pianiga.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle pattuglie della Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autogrù, il Suem-118, personale e mezzi del soccorso meccanico e di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinamento del Centro Operativo della Società autostradale a Mestre.

Al momento si registrano fino a 5 chilometri di coda in carreggiata ovest (direzione Milano) e in A57, sempre in direzione Milano. Code per curiosi anche in carreggiata opposta (direzione Trieste).

AGGIORNAMENTO ORE 12

E’ stato dichiarato risolto l’incidente che questa mattina ha coinvolto tre mezzi pesanti poco dopo la confluenza tra la A4 e la A57 in direzione Milano, provocando il ferimento di uno dei conducenti.

Attualmente si transita su tre corsie e le code sono in lento smaltimento.

Gli incolonnamenti in direzione Milano hanno raggiunto i 10 chilometri sul Passante di Mestre, nel tratto tra Martellago-Scorzè e l’innesto con la A57 a Dolo e i 6 chilometri in A57, nel tratto tra Mira-Oriago e il Bivio con la A4.