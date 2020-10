Incidente mortale: perde la vita un ragazzo di 18 anni tornando da scuola.

La tragedia ieri pomeriggio, 27 ottobre 2020, a Santa Maria di Sala. La vittima è Alex Trovò, uno studente di 18 anni di un istituto a Mirano residente a Borgoricco, in provincia di Padova. Era il suo ultimo giorno di lezioni, prima di iniziare la didattica a distanza.





Il giovane stava rientrando a casa da scuola verso le 14, in sella alla sua moto, quando, arrivato in via Desman, a Veternigo, all’altezza dell’incrocio con via Petrarca, si è schiantato contro una macchina. Via Desman è una via nota ai residenti della zona per gli incidenti stradali e il giovane non è purtroppo la prima vittima di quel tratto stradale.

Un impatto violento, tanto che il diciottenne viene disarcionato dal motorino e finisce a terra. I tentativi di soccorsi risultano vani, per il ragazzo purtroppo non c’è nulla da fare e il personale medico arrivato sul posto può solo constatare il decesso.

Oltre ai soccorsi e alle forze dell’ordine, sul luogo dell’incidente è arrivata anche la famiglia di Trovò, straziata dal dolore della tragedia.





I carabinieri di Mirano, intervenuti sul posto, cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto conro la quale si è scontrato Trovò, una Volkswagen Tiguan, avrebbe svoltato a sinistra impegnando anche parte dell’altra corsia. E la moto, che procedeva in direzione Mirano, non è riuscita a fermarsi in tempo. I veicoli sono stati sequestrati e la salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ieri sera, in seguito agli accertamenti il conducente della macchina, un 48enne della zona, è stato denunciato per omicidio stradale.