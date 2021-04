Incidente mortale a Musile di Piave: morto un autista

Incidente mortale a Musile di Piave.

Ieri sera, domenica 25 aprile 2021, dalle 22.15, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un incidente frontale lungo la SP44 Via Caposile a Musile di Piave. E’rimasto coinvolto anche una terzo veicolo.

Si registra una persona deceduta e una in codice rosso.

I pompieri sono arrivati da Jesolo e San Donà e hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti. Purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte di una persona.

L’altro autista è stato stabilizzato dai sanitari sul posto e portato in codice rosso all’ospedale. Sono poi proseguiti i rilievi del sinistro e le operazioni di messa in sicurezza della strada.