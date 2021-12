Incidente mortale in Romea, Armelao: “Subito Tavolo tecnico alla Città Metropolitana”

Purtroppo ennesimo incidente mortale in Romea, ennesime vite spezzate sulle nostre strade. Ma senza voler entrare nel merito della dinamica, quello che emerge in questi casi è la questione legata ai percorsi alternativi alla romea da far percorrere ai bus in caso di incidente stradale.

Non è pensabile che i bus di Arriva Veneto debbano rimanere in colonna per ore in attesa che i rilievi da parte delle forze dell’ordine siano terminati.

Attese di ore con a bordo i pendolari che stanno tornando a casa da lavoro e peggio ancora pendolari che si stanno recando a lavoro e che, giocoforza, arriveranno in ritardo.

Per questo scriverò una lettera alla Città Metropolitana affinché convochi un tavolo tecnico per studiare ed autorizzare quindi la società arriva Veneto ad effettuare percorsi alternativi alla romea.

Mauro Armelao

(* sindaco di Chioggia)