Incidente mortale: frontale auto contro camion. Ultima ora

Incidente mortale poco dopo le 15 di oggi ad Eraclea.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto del sinistro, in Viale Selva Rosada.

La dinamica dell’incidente purtroppo è stata subito chiara: scontro frontale tra un’auto e un furgone.

Nello scontro è morto un uomo, si tratta dell’automobilista,

Ferite, invece, le tre persone a bordo del furgone.

I pompieri sono arrivati da San Donà e da Caorle assieme a volontari mettendo in sicurezza il luogo dell’incidete e i mezzi sinistrati.

Dall’abitacolo è stato estratto l’automobilista purtroppo già senza vita.

Ferite in maniera lieve le persone a bordo del furgone che sono state assistite dai sanitari del SUEM.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.