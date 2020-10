Incidente a Marano di Mira: frontale auto contro bus di linea, morta l’automobilista

Incidente a Marano di Mira oggi attorno a mezzogiorno. Per motivi che devono ancora essere dimostrati, un’auto si è scontrata frontalmente contro un bus di linea.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto alle 12.20. Straziante lo spettacolo che si presentava davanti ai loro occhi.





Lo scontro frontale tra l’autovettura e un bus di linea della ACT ha colpito la fiancata sinistra superiore dell’auto, all’altezza del posto di guida. Deceduta l’automobilista che non ha avuto scampo.

Quattro feriti si sono verificati anche all’interno del mezzo pubblico.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente del bus rimasto incastrato.





Niente da fare, come detto,per la conducente dell’autovettura nonostante i soccorsi, dichiarata deceduta dal medico del SUEM.

I 4 feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle diverse ambulanze arrivate sul posto. Sono poi iniziati i rilievi da parte delle forze di polizia per determinare le cause del sinistro.