Incidente stradale questa notte, morto agente Polizia Locale

Drammatico incidente stradale questa notte. Un agente della Polizia Locale ha perso la vita uscendo di strada con la sua motocicletta.

Luigi Florean, 33 anni, di Bibione (Venezia), è morto questa notte nell’ incidente.

L’uomo stava rientrando a casa dal servizio, quando percorrendo via San Marco, a Fossalta di Portogruaro, ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora non conosciuti.

È stato il padre, anch’egli in forza alla Municipale, ad allertare le forze dell’ordine, informato dalla nuora del mancato rientro a casa del figlio.

Il corpo del 33enne è stato ritrovato stamani, attorno alle ore 6:00, dai carabinieri del Norm di Portogruaro.

Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stato disarcionato dalla moto, l’uomo avrebbe centrato un piccolo albero, finendo poi nel fossato adiacente alla strada.