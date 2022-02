Incidente a Lido, auto contro balaustra in via Sandro Gallo

Incidente ieri sera a Lido di Venezia. Incidente “autonomo” perché si è trattato di un Suv uscito di strada per suo conto sul ponte delle Quattro Fontane, in via Sandro Gallo.

L’auto ha concluso la sua corsa contro la balaustra del ristorante da Valentino.

Nell’incidente non si è fortunatamente registrata nessuna persona ferita in modo grave, mentre i danni più evidenti riguardano l’auto e le colonnine andate completamente distrutte.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione, ha visto il conducente dell’autovettura, che procedeva in direzione Santa Maria Elisabetta, perdere il controllo nell’area del ponte e sbandare sul lato destro verosimilmente non a bassa velocità. Tanto sia per i danni prevalentemente sul lato sinistro del mezzo, sia per i frammenti delle colonnine di marmo schizzati lungo tutta la larghezza della carreggiata. Un ipotesi preliminare accennava però anche alla possibilità che il conducente andasse invece in direzione Alberoni ed abbia tentato un’inversione a U calcolando male li misure.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 18 di venerdì sera. Ritardi nella circolazione si sono registrati soprattutto nel trasporto pubblico automobilistico. Sul posto è immediatamente arrivata la polizia locale e l’ambulanza del 118. La persona alla guida è stata portata in ospedale per precauzione.

L’incidente ha dato nuovo spunto alla polemica per le velocità adottate dai guidatori a Lido. L’isola, lunga in tutto una dozzina di chilometri, vede praticamente ovunque un limite di 50 kmh, un limite che troppo spesso non viene rispettato.