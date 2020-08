Incidente a Fusina: operaio fa partire la macchina ma c’è il collega dentro

Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, all’interno dell’impianto di Eco-ricicli, a Fusina. Un operaio della ditta incaricata della manutenzione, stava lavorando dentro la macchina che apre i sacchetti che contengono vetro plastica e lattine. Come da procedura, l’impianto era stato fermato e appunto dato in consegna alla ditta per la manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, pare che un secondo operaio della ditta, di presidio al quadro comandi, non abbia correttamente interpretato quanto comunicato via radio dal collega che stava operando all’interno del macchinario. Era convinto, infatti, che il collega gli avesse dato il via libera, quindi ha riavviato la macchina.

L’operaio che si trovava dentro la macchina che apre i sacchetti è quindi caduto nel nastro di carico procurandosi un danno alla gamba destra con probabile fattura.

Il personale di Eco-ricicli ha quindi avvisato il 118, che a sua volta ha fatto intervenire i vigili del fuoco. Per agevolare le operazioni e il recupero dell’infortunato (comunque sempre rimasto cosciente), gli operai di Eco-ricicli hanno smontato parte del macchinario.

Nel corso delle operazioni di recupero e messa in sicurezza, durate circa 40 minuti, Eco-ricicli ha sospeso tutti gli accessi all’area e l’attività degli impianti.

Attualmente il macchinario dove si è registrato l’infortunio non risulta sotto sequestro o bloccato e ha già ripreso a funzionare.

Eco-ricicli, nel riferire sull’incidente, ribadisce la propria estraneità e quella dei propri dipendenti nell’incidente e porge auguri di pronta guarigione all’operaio infortunato.

