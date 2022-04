Incidente a Caposile, tre feriti

Alle 16:45 del giorno di Pasqua è avvenuto un incidente lungo la variante della SS14 a Caposile di San Donà.

L’incidente ha coinvolto tre moto. Tre le persone ferite.

I vigili del fuoco sono intervenuti dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il luogo e collaborato con il personale sanitario del SUEM al soccorso dei tre centauri di cui due feriti gravemente.

I tre feriti sono stati e trasferiti in ospedale, uno in elicottero e gli altri due in ambulanza.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.