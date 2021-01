Incendio di un’abitazione a Fossò, evitato il peggio

È accaduto oggi, lunedì 4 gennaio, verso le 13.45, in via Pava a Fossò. Un’abitazione ha preso fuoco: nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mira, Piove di Sacco e Mestre con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, il carro bombole e 16 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Il rogo è divampato in mansarda, per cause in corso di accertamento, e hanno interessato il tetto in legno danneggiandolo in diversi punti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco risultavano in fase di ultimazione verso le 17.40 del pomeriggio.