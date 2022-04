Incendio in via Miranese questa notte, molti intossicati

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Miranese a Mestre per l’incendio divampato poco dopo le 23 al secondo piano di un palazzina di quattro.

All’interno dell’edificio, composto da 12 appartamenti, sono stati diversi i condomini che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per aver respirato del fumo.

Le fiamme si sono sviluppate per probabili cause elettriche all’interno di una camera da letto, per poi estendersi ad altre parte dell’alloggio.

Tutti gli appartamenti sono stati evacuati nella notte.

I pompieri sono arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 15 operatori coadiuvati dal capo servizio.

Gli operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a scongiurare un incendio generalizzato. Poi sono stati controllati con l’autoscala gli appartamenti rimasti chiusi.

Diversi condomini sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario per aver respirato del fumo e alcuni sono stati trasferiti in pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno estinto del tutto l’incendio, che ha completamente bruciato la camera da letto con lo scoppio delle pignatte del soffitto e danneggiato il resto dell’appartamento.

Dopo l’evacuazione dei fumi e il controllo di tutti gli appartamenti i condomini hanno potuto fare rientro nei loro appartamenti.

Inibito invece l’uso dell’alloggio interessato dall’incendio, di una stanza dell’appartamento sovrastante per i danni del soffitto e di una stanza di quello sottostante per danni da percolamento. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 4.