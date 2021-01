Incendio Stamane alla Gazzera: in fiamme tetto in legno

Incendio questa mattina in un’abitazione della Gazzera (Venezia).

Dalle ore 7 circa i vigili del fuoco sono al lavoro in via Istria in località Gazzera.

L’incendio ha interessato il tetto di un’abitazione.

Nessuna persona fortunatamente è ferita.

I pompieri sono arrivati sul posto con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 12 operatori.

Con l’intervento immediato sono riusciti a circoscrivere le fiamme del tetto in legno

sponsor

sezionando parte della copertura, evitando un incendio generalizzato.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente a fine mattinata.

commercial



(rip.)

Incendio questa mattina in un’abitazione della Gazzera (Venezia).

Dalle ore 7 circa i vigili del fuoco sono al lavoro in via Istria in località Gazzera.

L’incendio ha interessato il tetto di un’abitazione.

Nessuna persona fortunatamente è ferita.

I pompieri sono arrivati sul posto con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 12 operatori.

Con l’intervento immediato sono riusciti a circoscrivere le fiamme del tetto in legno

sezionando parte della copertura, evitando un incendio generalizzato.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente a fine mattinata.