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Carabinieri, slitta al 9 novembre la scadenza del concorso straordinario per 400 allievi marescialli laureati

Scadenza prorogata al 9 novembre per il concorso straordinario dei Carabinieri: 400 posti per laureati. Domande sul sito ufficiale.

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
Carabinieri in alta uniforme
Carabinieri in alta uniforme

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La scadenza per partecipare al concorso straordinario dei Carabinieri per 400 Allievi Marescialli in possesso di laurea è stata prorogata: il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 9 novembre. La misura è stata adottata per dare modo anche a chi ha appreso solo di recente dell’avviso di iscriversi.


Si tratta del primo bando straordinario riservato a laureati per l’accesso al ruolo di Maresciallo nell’Arma. Il provvedimento interessa candidati con titoli accademici appartenenti ad aree diverse: umanistica, scientifica, sanitaria e forestale.


Possono partecipare esclusivamente cittadini italiani che risultino in possesso dei titoli di studio indicati nella “tabella A” allegata al bando. È inoltre richiesta la condizione anagrafica prevista: non aver superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età. I partecipanti devono godere dei diritti civili e politici.


Le procedure di selezione prevedono più fasi. Tra le prove indicate nel bando figurano un’eventuale prova preliminare, una prova scritta in lingua italiana o tedesca, valutazioni di efficienza fisica, accertamenti psico‑fisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.


La partecipazione avviene esclusivamente per via telematica. I candidati interessati dovranno seguire l’iter di iscrizione pubblicato nella sezione concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.


L’estensione dei termini era stata decisa per favorire la più ampia partecipazione possibile e consentire a chi ha appreso tardivamente dell’opportunità di completare la domanda nei tempi utili. L’iniziativa conferma l’apertura dell’Arma verso canali di reclutamento rivolti a giovani laureati con profili disciplinari differenti.

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Per tutte le specifiche sul possesso dei requisiti, sulle materie di prova e sulla documentazione richiesta è necessario consultare il bando e gli allegati pubblicati online. Le domande devono essere presentate tramite il sito www.carabinieri.it, nell’area concorsi.

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Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
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