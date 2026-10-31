Carabinieri, slitta al 9 novembre la scadenza del concorso straordinario per 400 allievi marescialli laureati

La scadenza per partecipare al concorso straordinario dei Carabinieri per 400 Allievi Marescialli in possesso di laurea è stata prorogata: il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 9 novembre. La misura è stata adottata per dare modo anche a chi ha appreso solo di recente dell’avviso di iscriversi.



Si tratta del primo bando straordinario riservato a laureati per l’accesso al ruolo di Maresciallo nell’Arma. Il provvedimento interessa candidati con titoli accademici appartenenti ad aree diverse: umanistica, scientifica, sanitaria e forestale.



Possono partecipare esclusivamente cittadini italiani che risultino in possesso dei titoli di studio indicati nella “tabella A” allegata al bando. È inoltre richiesta la condizione anagrafica prevista: non aver superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età. I partecipanti devono godere dei diritti civili e politici.



Le procedure di selezione prevedono più fasi. Tra le prove indicate nel bando figurano un’eventuale prova preliminare, una prova scritta in lingua italiana o tedesca, valutazioni di efficienza fisica, accertamenti psico‑fisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.



La partecipazione avviene esclusivamente per via telematica. I candidati interessati dovranno seguire l’iter di iscrizione pubblicato nella sezione concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.



L’estensione dei termini era stata decisa per favorire la più ampia partecipazione possibile e consentire a chi ha appreso tardivamente dell’opportunità di completare la domanda nei tempi utili. L’iniziativa conferma l’apertura dell’Arma verso canali di reclutamento rivolti a giovani laureati con profili disciplinari differenti.



Per tutte le specifiche sul possesso dei requisiti, sulle materie di prova e sulla documentazione richiesta è necessario consultare il bando e gli allegati pubblicati online. Le domande devono essere presentate tramite il sito www.carabinieri.it, nell’area concorsi.