Raffineria russa colpita da droni, evacuazione e convoglio umanitario per Oleshky: i sviluppi del conflitto

Nella mattinata del 30 ottobre le forze ucraine hanno rivendicato un attacco con droni alla raffineria di Novokuibyshevsk, nella regione russa di Samara, mentre nella città occupata di Oleshky è in corso un’operazione di evacuazione e di invio di aiuti umanitari.

Il produttore ucraino Fire Point ha annunciato di avere utilizzato droni FP-1 per colpire l’impianto, che secondo la fonte ucraina è stato bersaglio di più attacchi, inclusa l’unità di idrotrattamento del gasolio. Canali di monitoraggio ucraini hanno diffuso foto e video dei roghi, e una testata russa ne ha confermato l’autenticità geolocalizzandoli; il Kyiv Independent ha però precisato di non aver potuto verificare indipendentemente le immagini. Il Wall Street Journal ha riportato che, nelle scorse settimane, era stata concordata una pausa informale degli attacchi alle raffinerie a seguito di pressioni della Casa Bianca, ipotesi che alcuni osservatori stanno ora mettendo in relazione con il nuovo episodio.

Il governatore regionale di Samara ha riferito che due persone sono morte mentre ripulivano la zona colpita; in precedenza il governatore di Bryansk aveva segnalato la morte di un ragazzo di 19 anni in un attacco con droni contro un’abitazione privata.

Sul fronte della sicurezza, il ministero della Difesa russo ha annunciato l’abbattimento di 1.043 droni ucraini su diverse regioni del Paese, indicando che 862 erano diretti verso Mosca. La notizia è stata rilanciata anche dal sindaco della capitale, che ha parlato di abbattimenti in avvicinamento.

A Oleshky, nella regione di Kherson, è partita una missione umanitaria coordinata dalle autorità russe e ucraine. Un convoglio composto da 25 autobus e camion diretti alla città è stato descritto come guidato dalla commissaria russa per gli affari umanitari Yana Lantratova e dall’omologo ucraino Dmytro Lubinets; Kirill Dmitriev ha scritto su X che l’iniziativa è stata guidata dalla first lady americana Melania Trump. Lantratova ha detto che le evacuazioni con autobus saranno possibili fino alle 14, dopodiché inizierà la distribuzione degli aiuti, e ha sottolineato la presenza di gruppi di giornalisti sulla missione.

Il ministero della Difesa russo ha reso noto che un geniere è stato ucciso durante operazioni di ricognizione e sminamento volte a garantire il passaggio del convoglio; Mosca ha precisato che il militare è rimasto ferito da un ordigno piazzato da un drone, dotato secondo la fonte di un sensore Doppler. La commissaria per i diritti umani Yana Lantratova aveva in precedenza parlato di due vittime nelle fasi preparatorie.

Sull’evacuazione di civili da Oleshky sono emerse dichiarazioni ufficiali divergenti. Il primo ministro ucraino Serhiy Koretskyi aveva annunciato che 527 persone originarie di Oleshky sarebbero rientrate in Ucraina attraverso la Bielorussia e che strutture di accoglienza erano già predisposte in varie regioni, ma in un post successivo lo stesso Koretskyi ha ritrattato il numero, definendo i dati in continuo aggiornamento e non ancora definitivi.

Le tensioni diplomatiche procedono di pari passo: dal Cremlino è arrivata la netta esclusione di un ruolo diretto per i rappresentanti europei nei negoziati trilaterali fra Russia, Stati Uniti e Ucraina, mentre il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha detto che i funzionari europei potrebbero essere presenti ad Abu Dhabi senza però sedere al tavolo delle trattative. Il Cremlino ha anche ribadito che il presidente Vladimir Putin resta disponibile al dialogo, ma ha definito la posizione dell’Unione europea “provocatoria”.

A Bruxelles la Commissione europea ha dichiarato di essere pronta a partecipare a colloqui di pace quando la Russia sarà disposta a trattare su basi concrete, ha riferito la portavoce Paula Pinho.

La situazione militare resta tesa in più punti: l’operatore di rete Ukrenergo ha segnalato blackout questa mattina a Kiev e nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhzhia a causa di attacchi precedenti alle infrastrutture energetiche; le autorità ucraine hanno inoltre comunicato che un attacco russo a Sumy ha provocato la morte di una donna di 43 anni, mentre nella regione di Kharkiv una bomba guidata ha colpito un edificio a Izium causando cinque morti e quattordici feriti. L’ufficio stampa della centrale nucleare di Zaporizhzhia ha riferito la morte di un saldatore a seguito di un attacco con un drone attribuito alle forze ucraine.

Negli ambiti diplomatici internazionali, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato ad Atlanta per la riunione dei ministri degli Esteri del G20, mentre il Pentagono, secondo Reuters, avrebbe chiesto ad alcuni alleati della Nato di abbassare i toni nelle valutazioni sulla minaccia russa.

Infine, la premier italiana Giorgia Meloni ha ribadito la sua posizione a favore del sostegno all’Ucraina, affermando che tale scelta può avere un “prezzo politico” ma che non intende mutare la linea del governo.