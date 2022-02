Incendio in nave italiana con 288 persone a bordo. Ultima ora

Un incendio è scoppiato su una nave di linea battente bandiera italiana.

La nave conta 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio a bordo,

L’incendio è scoppiato mentre il mezzo viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi.

Nell’ultimo aggiornamento è dichiarato che: “Il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave”.

3 motovedette e 3 rimorchiatori della guardia costiera greca sono stati inviati sul posto.

L’incidente si svolge al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania.

Le cause dell’incendio non sono ancora note.

L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell’incendio scoppiato a nord di Corfù a bordo del traghetto della compagnia, l’Euroferry Olimpia in navigazione dalla greca Igoumenitsa verso Brindisi.

Aggiornamento ore 07.30.

Sono state tratte in salvo da una motovedetta della Guardia di finanza, 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines.

La motovedetta italiana si trovava in zona perché stata rimorchiando un’altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria (Ansa).