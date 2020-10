Furgone con bombole avvolto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco

Furgone con bombole avvolto dalle fiamme. Un intervento delicato e rischioso quello dei pompieri alle prime ore di questa mattina, 28 ottobre, 2020.

La notte scorsa, all’una, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via Livenza, a Noale, in provincia di Venezia, per l’incendio di un furgone con all’interno delle bombole.





I pompieri arrivati da Mestre e i volontari di Mirano con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno trovato il furgone completamente avvolto dalle fiamme parcheggiato sotto una pompeiana andata distrutta.

Il mezzo di trasporto veniva utilizzato dal proprietario per il trasporto di attrezzature da lavoro e conteneva all’interno bombole di ossigeno e propano per eseguire delle saldature.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.





Le operazioni di completo spegnimento, raffreddamento e bonifica sono terminate alle quattro di questa mattina.