Incendio in un seminterrato a Pianiga, pompieri sul posto

Incendio in un seminterrato a Pianiga, in provincia di Venezia, sul posto i vigili del fuoco.

Alle 18 di oggi, 19 marzo 2021, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni a Cazzago di Pianiga per l’incendio divampato all’interno di un seminterrato.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri sono arrivati da Mira e Mestre con un due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno spento le fiamme, probabilmente divampate da una stufa. Danni da fumo all’abitazione dei piani superiori.

Sono ora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e l’accertamento delle cause.