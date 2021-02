Incendio alla carrozzeria di via Dosa nella notte, a fuoco le auto in attesa di riparazione

Dalle 22:00 di mercoledì sera i vigili del fuoco hanno effettuato un intervento in via Dosa a Olmo di Martellago per l’incendio generalizzato di una carrozzeria.

L’intervento ha permesso di salvare le attività adiacenti. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati immediatamente da Mestre e in rinforzo da Treviso e Rovigo con 3 autopompe, 4 autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro aria e 25 operatori.

Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle due attività adiacenti.

Il violento rogo ha completamente bruciato

tutta la struttura di circa 350 mq con all’interno diverse auto in riparazione, tutto il deposito materiale e magazzino e la copertura del capannone.

Le cause dell’incendio presumibilmente si possono ritenere forse partite da un forno di verniciatura, ma sono comunque al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate questa mattina alle 4.

Dalle 22:00 di mercoledì sera i vigili del fuoco hanno effettuato un intervento in via Dosa a Olmo di Martellago per l’incendio generalizzato di una carrozzeria.

L’intervento ha permesso di salvare le attività adiacenti. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati immediatamente da Mestre e in rinforzo da Treviso e Rovigo con 3 autopompe, 4 autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro aria e 25 operatori.

Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle due attività adiacenti.

Il violento rogo ha completamente bruciato

tutta la struttura di circa 350 mq con all’interno diverse auto in riparazione, tutto il deposito materiale e magazzino e la copertura del capannone.

Le cause dell’incendio presumibilmente si possono ritenere forse partite da un forno di verniciatura, ma sono comunque al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate questa mattina alle 4.