Incendio a camponogara, in via IV Novembre.

A prendere fuoco il tetto di una palazzina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Lo stabile è stato evacuato.

Le squadre di vigili del fuoco, impegnati dalle 8.30 di questa mattina, sono giunte da Mira, Mestre e Piove di Sacco con due autopompe, due autobotte, un’autoscala, un carro aria.

In totale sono 16 gli operatori che stanno lavorando in questi minuti per circoscrivere le fiamme e limitare i danni.