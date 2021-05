Incendio a Venezia questa mattina: distrutto negozio vicino ai SS. Apostoli

Incendio questa mattina a Venezia.

Subito dopo le 10 del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati nel Sestiere di Cannaregio, nella zona di Strada Nuova, lato SS. Apostoli.

Al numero 4196 si era scatenato un incendio all’interno di un piccolo negozio di maschere e souvenir.

Nessuna persona è rimasta ferita o offesa nell’incendio.

Molto gravi i danni all’interno dell’ambiente.

I pompieri sono arrivati sul posto con due autopompe lagunari.

Presto domate le fiamme dai vigili del fuoco che intanto erano già state abbassate con un estintore.

Notevole apprensione però si è creato in tutta la zona e allarme si è diffuso nella cittadinanza a causa del denso fumo nero che ha preoccupato.

Le cause dell’incendio, in questo primo momento, si possono ricondurre probabilmente a natura elettrica e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Sono in questi istanti in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.