Incendio a Bibione: inferno di fuoco in capannone edile di lavori di ferramenta

Da poco dopo le 5:30 di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato di un magazzino edile ferramenta in località Bibione in Via del Sole a San Michele al Tagliamento.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre, Pordenone con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, chimico, radiologico) e 26 operatori coordinati dal funzionario di guardia stanno operando per circoscrivere le fiamme.

Sul posto la polizia locale, il sindaco e personale dell’Arpav.