Inaugurato il nuovo murales dell’istituto comprensivo “Colombo” di Chirignago

Un freddo muro grigio è ora uno stupendo, coloratissimo murales: un modo anche questo per rendere più bello non solo il territorio, ma anche più gradevoli i luoghi quotidianamente frequentati dagli studenti dell’istituto comprensivo “Colombo” di Chirignago.

L’opera, curata direttamente dalla scuola, in collaborazione con le associazioni “I Celestini” e “C2020” ed il sostegno della Municipalità Chirignago-Zelarino, è stata inaugurata ufficialmente questa mattina, alla presenza tra gli altri, degli assessori comunali all’Edilizia scolastica e alle Politiche educative, e del presidente della locale Municipalità.

L’obiettivo, ha spiegato la professoressa Franzoi, che ha diretto i lavori, non era solo quello di rendere più bello il muro di cinta che costeggia l’istituto, ma di decorarlo con dei disegni che invitino, sia gli studenti che gli abitanti della zona, a soffermarsi ad osservare la bellezza della natura, che si manifesta attraverso le differenti tipologie di alberi che piantumano la zona.

Il murales prende così spunto dalle piante che fanno parte del vicino centro Montessori: utilizzando, nei colori di fondo, tutte le tonalità cromatiche che vanno dall’azzurro al verde sono stati creati dei ricami con le fogge tipiche di un merletto veneziano che dipanandosi lungo il muro si semplificano via via, ricreano in maniera figurativa le foglie degli alberi.