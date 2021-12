Immobile positivo al Covid: niente Venezia – Lazio

Così la Lazio avvicina l’ultima sfida dell’anno in casa del Venezia. Dopo la festa indigesta con tanto di ‘strigliata’ di Claudio Lotito alla squadra, per la seconda partita consecutiva Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile.

Il bomber biancoceleste è risultato positivo al test Covid ieri notte dopo aver saltato già la sfida contro il Genoa (vinta per 3-1) a causa della positività della moglie Jessica.

Già in quarantena preventiva da cinque giorni, ora anche Ciro ha contratto il virus.

Al giro di boa di una stagione iniziata con le critiche sul suo rendimento in Nazionale e diversi match saltati per piccoli fastidi fisici. Stavolta è il Covid a tenerlo a casa, scalpitando per dare una mano alla sua Lazio e incrementare il bottino di reti in classifica marcatori che da due turni lo vede a 13 gol secondo alla spalle di Vlahovic (16) e con Simeone (12) e Lautaro (11) a spingere dietro per scalzarlo dal podio.