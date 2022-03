“Il Tg2 ha mandato in onda immagini di un videogioco parlando della guerra”. Lettere

Nei giorni scorsi Il TG2 ha mandato in onda le immagini di un videogioco (War Thunder) al posto delle scene dei reali “bombardamenti su Kiev”. Ed è accaduto per ben due volte.

In un servizio dell’edizione pomeridiana in cui si parlava di “pioggia di missili su Kiev” e in un successivo approfondimento con tanto di corrispondente in diretta.

Altri media, non sono stati da meno.

Molti network hanno mandato in onda immagini e video di fatti lontani, fortunatamente smascherati da chi non si limita a guardare e adorare la TV.

Gli stessi organi di disinformazione che ai tempi del Covid, narravano di ospedali saturi e di migliaia di morti (mai mostrati nemmeno di striscio) sono gli stessi che ora parlano di bombardamenti sulla popolazione, senza però mostrare nemmeno un’immagine delle case bombardate e delle presunte vittime ucraine.

Al contrario, sul web, girano video di centinaia di soldati russi fatti e pezzi bruciati attorniati da festanti e gioiosi soldati ucraini.

Con le montagne di menzogne riversate sugli ignari fruitori, verrebbe da pensare che i pro vaccino e i pro green pass di ieri, siano gli stessi che oggi vomitano odio su Putin e sulla Russia.

Un caso, o chirurgica regia dei soliti burattinai?

Gianni Toffali

Verona