Il sindaco Mauro Armelao ha incontrato in videoconferenza il Direttivo del comitato No GPL

Stamane il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha incontrato, in modalità videoconferenza, il direttivo del comitato No Gpl, al fine di stabilire un percorso comune per giungere ad un epilogo della vicenda che interessa l’impianto di Punta Colombi in Val Da Rio.

«Condivido con il comitato l’obiettivo primario di vedere smantellata l’opera e di destinare l’area ad altre finalità – ha commentato il primo cittadino – la collaborazione c’è e, non appena sarà possibile, sarà mio impegno riconvocare un incontro in presenza con il direttivo del comitato, per fissare un programma di azioni in capo al sottoscritto. Voglio ripercorrere le fasi che hanno portato alla situazione odierna e programmare quanto prima un incontro con la commissione interministeriale, che dovrà definire il risarcimento da assegnare alla ditta per il divieto, imposto con il Decreto agosto del 2020, di messa in esercizio del deposito Gpl».

La commissione, in cui siedono tre membri nominati dal ministero dello Sviluppo economico, dal ministero delle Infrastrutture e dal ministero dell’Economia, si è insediata a metà novembre 2021.