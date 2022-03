Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro colto da malore

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato colto da un malore. Si trova ora per questo ricoverato.

Il sindaco è stato subito accompagnato all’ospedale. Al momento non sono stati emessi bollettini sulle sue condizioni.

Brugnaro è ricoverato all’ospedale di Padova.

Il sindaco è stato colto da un malore giovedì sera mentre si trovava ad una cena con amici a Borgoricco (Padova).

Brugnaro, 60, anni, leader di Coraggio Italia in pronto soccorso del policlinico è stato sottoposto ad accertamenti ed è stato fermato in osservazione.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.