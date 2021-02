Il Rotary sempre in prima linea: donata strumentazione al Civile di Venezia

Il Rotary ancora in prima linea nel campo della solidarietà e della vicinanza all’ospedale cittadino.

La donazione odierna comporta un impegno del valore di più di 17 mila euro da parte del Rotary Club di Venezia.

“Abbiamo ricevuto un duplice dono – spiega il Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben – che va a vantaggio delle due Unità Operative della Medicina Interna e della Rianimazione, a cui il Rotary ha inteso donare preziose strumentazioni, particolarmente utili in questo periodo segnato dall’epidemia da Covid-19”.

Una nuova sonda ecografica potenzierà la dotazione del Reparto di Medicina, favorendo il lavoro dell’équipe del dottor Bonanome; la Rianimazione del dottor Meggiolaro, invece, ha ricevuto

due umidificatori con generatore di flusso integrato, che saranno utilizzati nella gestione dei malati Covid-19 e non solo. “Mai come in questo periodo risultano preziosi questi gesti – sottolinea il Direttore Dal Ben – che evidenziano un affiancamento e una vicinanza. E mai come in questo periodo è importante e bello che quanto si acquisisce per l’Ospedale sia il frutto di un percorso concordato con gli specialisti che vi operano”.

A consegnare le attrezzature sono stati, per il Rotary di Venezia, il Presidente Tonino Beccegato, affiancato dal Past-President Paolo Sartori, anch’egli Primario all’Ospedale Civile.

Il Rotary ancora in prima linea nel campo della solidarietà e della vicinanza all’ospedale cittadino.

La donazione odierna comporta un impegno del valore di più di 17 mila euro da parte del Rotary Club di Venezia.

“Abbiamo ricevuto un duplice dono – spiega il Direttore Generale dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben – che va a vantaggio delle due Unità Operative della Medicina Interna e della Rianimazione, a cui il Rotary ha inteso donare preziose strumentazioni, particolarmente utili in questo periodo segnato dall’epidemia da Covid-19”.

Una nuova sonda ecografica potenzierà la dotazione del Reparto di Medicina, favorendo il lavoro dell’équipe del dottor Bonanome; la Rianimazione del dottor Meggiolaro, invece, ha ricevuto

due umidificatori con generatore di flusso integrato, che saranno utilizzati nella gestione dei malati Covid-19 e non solo. “Mai come in questo periodo risultano preziosi questi gesti – sottolinea il Direttore Dal Ben – che evidenziano un affiancamento e una vicinanza. E mai come in questo periodo è importante e bello che quanto si acquisisce per l’Ospedale sia il frutto di un percorso concordato con gli specialisti che vi operano”.

A consegnare le attrezzature sono stati, per il Rotary di Venezia, il Presidente Tonino Beccegato, affiancato dal Past-President Paolo Sartori, anch’egli Primario all’Ospedale Civile.