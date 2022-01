Il nuovo ‘conta-residenti’ di Venessia.com. “In primavera meno di 50mila”

Lo storico movimento social “Venessia.com” raddoppia.

“Grazie alla disponibilità dell’Agenzia Immobiliare RIO ALTO – un’agenzia che si è distinta per l’attenzione alle problematiche abitative cercando di favorire le affittanze residenziali – che mette a disposizione la sua vetrina della sua sede in Via Garibaldi al numero 1336, è attivo da pochi giorni un secondo display luminoso con illustrato il numero degli abitanti della città di Venezia”.

Il contatore è sincronizzato con quello ormai storico situato nella vetrina della farmacia Morelli in Campo S. Bartolomeo.

“Siamo arrivati a quota 50142 per quanto riguarda Venezia centro (77226 tutto l’estuario) e secondo i nostri calcoli in primavera andremo sotto i 50mila abitanti”.

“Nel 2009 – continua Venessia.com – allo sforamento dei 60mila abitanti organizzammo un funerale, notizia che fece il giro del mondo e rese finalmente noto all’opinione pubblica mondiale che Venezia non soffriva solamente di problemi idraulici ma anche di problemi demografici e di residenzialità. Nel 2016 con lo sforamento dei 55mila mettemmo in scena un’altra manifestazione denominata Venexodus che ebbe un impatto mediatico ancora più diffuso. Non sappiamo ancora che tipo di iniziativa organizzeremo questa volta…”.

Impietoso il messaggio finale: “Venezia è moribonda e sta per ricevere il colpo finale”.