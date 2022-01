Il nostro giornale è sotto attacco. Nessun problema per i visitatori

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi il sito che ospita il giornale “La Voce di Venezia” è sotto un violento attacco da parte di malintenzionati informatici.

Precisiamo subito che nessun visitatore corre pericolo. Visitare il sito non comporta alcun pericolo.

Il disagio lato utente, purtroppo, consiste in rallentamenti nel caricamento delle pagine. Ci scusiamo per questo con i nostri lettori.

Al momento le difese delle nostre infrastrutture (implementate ulteriormente nel 2021) stanno reggendo bene, è da presumere dunque che i disservizi cessino tra poco.

E’ stato accertato che i malintenzionati per gli attacchi si appoggiano a server esteri.

Da rilevazione tecnica, inoltre, è possibile individuare il gruppo di articoli pubblicati nel quale è contenuto quello che “ha dato fastidio” provocando la risposta attraverso i pirati informatici.

Desideriamo dunque tranquillizzare i nostri lettori oltre al fatto tecnico: queste violenze non condizioneranno la trasparenza della nostra linea editoriale. Le notizie più rilevanti per i lettori saranno sempre puntualmente pubblicate senza la preoccupazione che possano non essere gradite da qualcuno.