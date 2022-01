Il “miracolo”, ovvero: tema in classe: “La gita alla Madonna di Monte Berico”

Questo articolo è la riproposizione di un testo che avevamo già pubblicato. Si tratta di un pezzo del 2008 che, ci siamo resi conto, in molti non conoscono o non ricordano. All’epoca lo avevamo tratto da un giornale locale illustrato della zona di Treviso che riprendeva pubblicazioni d’epoca di altra testata. Abbiamo mantenuto il testo originale.

“Proponiamo un articolo recuperato, pubblicato da un quotidiano del nord negli anni 50 nell’ambito di una serie di servizi riguardanti l’istruzione nelle nostre scuole all’epoca”.

Dal quaderno di un alunno di III elementare della scuola G.Pascoli di Ca’ Tron di Roncade (TV)

Catron, 6 Marzo 1954

Tema in classe: Una gita.

“Domenica siamo ndati a lamadona demonteberico a chiedere la grassia per miasorela che è maridata da cinque ani e no a la gnanca tosatei.

Siamo ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo venuti a casa.

O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è gnanca maridata”.