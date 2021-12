Il mercato di via Fapanni torna al suo posto

L’amministrazione comunale ha sempre posto un’attenzione puntuale ai mercati cittadini, in particolare durante il periodo pandemico che ha richiesto interventi di riorganizzazione, specie per i mercati più grandi.

Fra questi, il mercato bisettimanale di Mestre è stato preservato grazie all’adozione di una serie di misure che ne hanno consentito lo svolgimento continuo durante l’emergenza.

Una delle misure adottate a suo tempo aveva visto lo spostamento di alcuni banchi, in origine posti lungo via Fapanni, in via Pio X. Ora, a fronte di uno studio puntuale che ha visto coinvolti diversi uffici dell’Amministrazione e che ha messo a punto una serie di prescrizioni dettagliate e specifiche per l’area, è stato possibile, dalla giornata odierna, sperimentare il rientro della quasi totalità dei banchi alle postazioni iniziali.

Grazie all’esplicito impegno da parte delle associazioni di categoria e dei singoli operatori nel rispettare le prescrizioni necessarie, è stato possibile verificare l’adeguatezza della soluzione ipotizzata.

Possiamo dire che l’esperimento odierno è andato a buon fine. Ringrazio innanzitutto gli operatori che mi hanno dato fiducia, sopportando il disagio del periodo passato pur di mantenere vivo il mercato nel rispetto delle norme covid.

Qualche mese fa avevo promesso loro che avrei fatto di tutto per riportare il mercato dov’era e permettere loro di riprendere la normalità delle attività e sono orgoglioso di essere riuscito a mantenere la parola data, ringrazio anche il Sindaco e i miei uffici che mi hanno aiutato a rispettare l’impegno preso.

Sebastiano Costalonga

Assessore Commercio e Attività Produttive