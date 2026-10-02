Festa dei veneziani in Piazza: tre giorni a San Marco per riavvicinare la città (16-18 ottobre)

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La seconda edizione della “Festa dei veneziani in Piazza” si svolgerà dal 16 al 18 ottobre a Piazza San Marco con l’obiettivo dichiarato di riportare la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, dentro il cuore simbolico della città dopo anni di lontananza causata dall’iperturismo. L’iniziativa è promossa da P.E.R. Venezia consapevole ETS a seguito della realizzazione del videodocumentario La Piazza di Venezia.



L’apertura è fissata alle 10 di venerdì 16 e vedrà protagonisti gli alunni di quattro scuole primarie — B. Canal, San Girolamo, G. Gallina e A. Diaz — impegnati in cori, danze popolari e giochi in campo. I bambini proporranno anche una rivisitazione di Pinocchio, coordinata dall’Associazione Laguna nel Bicchiere nell’ambito del progetto “Guardo crescere e cresco”.

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Tra le novità di quest’anno c’è un omaggio a Ernesto ‘Tito’ Canal: alla Casa di The Human Safety Net, Procuratie, sarà proiettato il documentario Ernesto ‘Tito’ Canal: l’uomo che ha riscritto le origini della Laguna di Venezia, diretto da Pierandrea Gagliardi e Marino Rossi. Nella tre giorni sono previste anche una degustazione offerta dalla Laguna nel Bicchiere “all’ombra del campanile” e un percorso musicale itinerante con il Musicafoscari Ensemble.



L’Associazione Piazza San Marco proporrà una visita guidata itinerante dedicata alle facciate di San Giorgio, San Zulian e San Moisè. Marevivo Veneto sarà presente con iniziative sulla tutela della laguna, mentre il programma include anche interventi legati al patrimonio storico e culturale della città.



Come nelle precedenti edizioni, le giornate comprenderanno visite guidate al Caffè Florian, alla Biblioteca Marciana, a La Casa di The Human Safety Net (Procuratie), al Negozio Olivetti – Bene FAI e alla stessa Piazza San Marco. Per la prima volta la Procuratoria di San Marco riserva visite della Basilica esclusivamente ai bambini veneziani.



Il programma completo sarà pubblicato sul sito dell’Associazione P.E.R. Venezia consapevole (www.perveneziaconsapevole.net). Chi desidera partecipare alle visite guidate potrà prenotare a partire dalle ore 9.00 del 3 ottobre tramite il format online disponibile sul sito; una mail di conferma comunicherà l’accettazione della prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.



Domenica 18, tra le 16 e le 17.30, è previsto uno spazio dedicato ai tradizionali “veci zoghi da campo”, curato dagli animatori del Circolo ARCI Luigi Nono della Giudecca. Al termine delle attività per i bambini, il Caffè Al Todaro offrirà una cioccolata calda; lo stesso Caffè ospiterà i veneziani tutte e tre le sere per uno spritz a prezzo popolare.



L’organizzazione ha coinvolto realtà culturali e associative del territorio. Tra i soggetti che hanno collaborato figurano l’Associazione Guide Turistiche di Venezia, l’Associazione Laguna del Bicchiere, l’Associazione Piazza San Marco (APSM), la Biblioteca Marciana, i caffè Al Todaro e Florian, il Circolo ARCI “Luigi Nono” della Giudecca, il Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e adiacenze, Controcampo, La Casa di The Human Safety Net (Procuratie), Marevivo Veneto, Musicafoscari Ensemble, il Negozio Olivetti – Bene FAI, la Procuratoria di San Marco, Roerso Mondo, Stefano Zago Art-S e gli Urban Sketchers Venezia.