Il Comune di Venezia recupera alloggi a Mestre e Venezia

La Giunta comunale, riunita in webconference, ha approvato su proposta dell’assessore al Patrimonio, Paola Mar, il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori di recupero di 16 alloggi sfitti di proprietà comunale, situati nel centro storico di Venezia.

Per eseguire questi interventi sono stati stanziati 1,2 milioni di euro finanziati con avanzo vincolato di Legge Speciale per Venezia.

Nello specifico, gli alloggi sono così ubicati: otto a Castello, cinque a Cannaregio e tre a San Marco.

“Per nove di questi alloggi – spiega Nicola Picco, presidente di Insula Spa, società partecipata che ha redatto i progetti ed eseguirà i lavori – è prevista una modifica al distributivo, nella maggior parte dei casi per aumentare le dimensioni della stanza da bagno, perché possa essere anche utilizzata da persone con ridotta capacità motoria. In questi casi quindi lo spazio dell’appartamento verrà integralmente o parzialmente ridisegnato”.

“Per due degli appartamenti è prevista la suddivisione in due nuove unità immobiliari. Per tutti gli alloggi

verranno verificati gli impianti per ricondurli alla normativa ad oggi vigente. Alcuni alloggi necessitano di interventi minori, quali la sostituzione degli infissi e del portoncino di ingresso, mentre per altri è previsto il rifacimento dei pavimenti, il rifacimento totale di alcuni bagni, la sostituzione delle caldaie, la tinteggiatura delle pareti”.

“Un’importante delibera – aggiunge l’assessore Mar – che dimostra l’impegno che il sindaco Luigi Brugnaro e tutta l’Amministrazione comunale stanno mettendo sul capitolo manutenzione degli alloggi residenziali comunali e, in particolare, quelli del centro storico e delle isole. Non solo a parole, ma anche con questi fatti non abbiamo alienato nessun appartamento di proprietà, ma ci siamo adoperati per trovare le risorse per risistemarli e poterli riassegnare a giovani famiglie o a persone che ne avessero i requisiti, così da sostenere, anche in questo modo, il ritorno a vivere nella nostra città e nelle sue isole”.

“E i numeri confermano il nostro lavoro, basta pensare che dal 2017 ad oggi abbiamo investito in questo ambito quasi 9 milioni per ristrutturare 240 appartamenti in centro storico e nelle isole e più di 5,1 milioni per i 200 che abbiamo sistemato in terraferma”.

Contemporaneamente la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ulteriori due delibere riguardanti i progetti definitivi della manutenzione diffusa della residenza comunale.

La prima riguarderà gli alloggi presenti nella terraferma per un valore di 900mila euro, la seconda, di uguale importo, per quelli siti in Venezia centro storico e isole.

“Ulteriori 1,8 milioni di euro che andiamo a destinare alla manutenzione degli alloggi comunali, per andare ad

intervenire prontamente nella sistemazione di piccoli guasti o piccole manutenzioni sia a livello edile che impiantistico”, commenta Zaccariotto. “Un gesto di attenzione per chi abita questi alloggi per fare in modo che siano sempre decorosi e sicuri”.