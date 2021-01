Il camping gala di ADAC diventa digitale e conferma a Cavallino-Treporti i 9 riconoscimenti “Superplatz”

Quest’anno, con il trascinarsi della situazione pandemica, anche la fiera di Stoccarda, dove per tradizione venivano assegnati i riconoscimenti alle strutture ricettive d’eccellenza, non ha avuto luogo in presenza.

Così, la prestigiosa rivista dell’ADAC – il più grande club automobilistico d’Europa che conta oltre 19 milioni di associati e rappresenta l’istituzione più importante nella valutazione dei campeggi a livello europeo – ha “trasferito” il Camping Gala online, organizzandolo in forma digitale.

Dall’incontro online sono emerse buone prospettive per il comparto dell’open air, da sempre considerata la forma di vacanza per eccellenza a contatto con la natura, con strutture dotate di superfici molto ampie, alloggi singoli e distaccati, fruizione individuale dei servizi.

Le Condizioni dei Camping village hanno quindi garantito, anche nel corso del difficile 2020, l’adattamento ai nuovi comportamenti sociali richiesti, favorendo l’applicazione dei protocolli di prevenzione, contrasto, controllo e gestione dell’emergenza COVID-19.

Anche in virtù del fatto che il territorio,

e le aziende che insistono su di esso, ha sempre investito in servizi d’eccellenza e all’avanguardia e stanno investendo anche in tempi difficili come questi, ADAC ha confermato per il 2021 i riconoscimenti conferiti nell’edizione 2020.

Sui 17 riconoscimenti assegnati alle strutture ricettive Italiane (che nel complesso conta oltre 2.600 aziende turistico ricettive Open-air), quindi, i 9 attribuiti alla sola Cavallino-Treporti – prima località Italiana per il turismo plein air, seconda spiaggia d’Italia per numero di presenze e sesta località del Paese per turismo – la confermano come capitale italiana ed europea per il turismo all’aria aperta.

Le strutture confermate “Superplatz”.

Il riconoscimento di strutture ricettive “Superplatz”, cioè camping ai massimi livelli di qualità e servizi sono stati dunque confermati a: Marina di Venezia, Camping Village Dei Fiori, Camping Union Lido, Europa Camping Village, Sant’Angelo Village, Garden Paradiso, Camping Enzo Stella Maris, Ca’ Pasquali e Camping Village Cavallino.

«Da sempre crediamo nel nostro territorio e nelle sue potenzialità – commenta il presidente del Parco Turistico di Cavallino-Treporti Paolo Bertolini –. Le nostre aziende sono cresciute in armonia e sintonia, sviluppando un sistema turistico unico in Europa. Ne siamo orgogliosi e

l’obiettivo consiste ora nel rendere il nostro sistema turistico sempre più compatibile con un modello di sviluppo territorialmente più inclusivo. ADAC riconosce la grande valenza di questo modello e conferma la qualità delle nostre strutture».