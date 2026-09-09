Il Bernabéu e il “Miedo Escénico”: l’ombra storica che attende l’Inter nella notte di Champions

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Stasera l’Inter esordisce in Champions League al Santiago Bernabéu e dovrà fare i conti non solo con il Real Madrid ma con un clima che la storia ha trasformato in avversario: il cosiddetto “Miedo Escénico”, la paura del palcoscenico che Jorge Valdano trasse dalle parole di Gabriel García Márquez.

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Valdano ha richiamato il suo passato madrileno ricordando le sere europee al Bernabéu, descritte come una festa bianca e assordante che alimentava una fiducia quasi imprudente. L’espressione deriva da un articolo di García Márquez del 1983 intitolato “No se preocupe: tenga miedo”.

Le pagine più dure tra Real e Inter risalgono agli anni Ottanta. Nel 1981 l’Inter perse la semifinale di Coppa dei Campioni al Bernabéu per 2-0, riuscendo a vincere il ritorno solo 1-0 con un gol di Bini e vedendo sfumare l’accesso alla finale. Nel 1983, ai quarti di Coppa delle Coppe, il pareggio per 1-1 a San Siro non bastò: il Real vinse 2-0 al ritorno.

La notte del 1985 rimane tra le più drammatiche. In Coppa Uefa l’Inter arrivò al Bernabéu con un vantaggio di 2-0 ottenuto a San Siro con reti di Liam Brady e Spillo Altobelli. La partita di ritorno si trasformò in un incubo: dopo circa mezz’ora, con il Real in vantaggio 1-0, Beppe Bergomi fu colpito alla testa da una biglia lanciata dalla curva. Il portiere Walter Zenga raccolse una biglia da terra e la consegnò all’arbitro irlandese Bob Valentine, tipografo di professione, che sospese l’incontro per sette minuti. Bergomi uscì con il bernoccolo ed entrò Pasinato; la partita riprese e si concluse con la rimonta del Real: Santillana siglò una doppietta e nei supplementari Michel firmò il 3-0 che condannò l’Inter. Il club presentò ricorso al Jury d’Appel dell’UEFA, poi respinto.

Un anno dopo, nel 1986, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, il ritorno al Bernabéu fu ancora una débâcle: 5-1 dopo i supplementari, con doppiette di Hugo Sánchez e Santillana e un gol di Gordillo.

I numeri raccontano la difficoltà storica: in nove trasferte al Bernabéu l’Inter ha vinto solo una volta, nel 1967 nei quarti di Coppa dei Campioni (reti di Cappellini e un autogol di Zoco). L’ultima vittoria dei nerazzurri contro il Real resta il 3-1 a San Siro nella fase a gironi di Champions 1998-99; le ultime quattro sfide tra le due squadre sono state tutte perse dall’Inter. Un conforto è che il Bernabéu è stato anche il palcoscenico della vittoria in Champions del 2010, anno del Triplete guidato da José Mourinho.

Il teatro delle sfide ha però subito profonde trasformazioni: dopo anni di restyling, dal 2024 il Bernabéu presenta un sistema di scomparsa retrattile del terreno di gioco e si è aperto ad altre manifestazioni sportive, incluso il tennis. Nonostante l’aggiornamento strutturale, resta la stessa percezione di vertigine e pressione per chi entra in campo da ospite: il “Miedo Escénico” continua a essere una presenza che può condizionare le notti di coppa.

Per l’Inter, oltre a misurarsi con undici avversari in campo, ci sarà anche la necessità di tenere a bada l’eco di un ex come José Mourinho, che, secondo la cronaca, “cova rivincite”. Nella storia delle due squadre, il Bernabéu ha più volte trasformato novanta minuti in un’enorme sfida psicologica: stasera lo sarà di nuovo.