Avaria al motore: idroambulanza sale sul pontile dell’Ospedale di Venezia

Avaria ad un mezzo di soccorso oggi a Venezia.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, un motoscafo-idroambulanza del Suem, è partito improvvisamente ed è salito sul vicino pontile Actv della fermata “Ospedale” atterrando dalla parte opposta.

La causa dell’incidente dovrà essere accertata dai tecnici, quello che è certo è che il mezzo era fermo, in attesa di partenza per servizio, ormeggiato alla fondamenta dove si trova l’entrata dell’Ospedale lato Fondamente Nove.

Improvvisamente il motore, per cause sconosciute, è “entrato in marcia” ed è partito in avanti.

La forza della potenza del motore e la dinamica non hanno lasciato tempo ad alcuna reazione: il motoscafo è salito sul pontile, lo ha attraversato, ed è atterrato scavalcandolo.

Notevoli i danni alla struttura (la passerella che porta al pontile vero e proprio) in cui ormeggiano i motoscafi Actv.

Si registrano consistenti danni anche ad un’imbarcazione ormeggiata nei pressi (foto sotto).

Nell’incidente non si sono verificati feriti.

L’idroambulanza, infatti, era in fase di partenza quindi non aveva pazienti a bordo. Inoltre, nessuno del personale Suem si è fatto male nell’occorso nonostante tutti si siano immediatamente prodigati per cercare di ridurre al minimo i danni.

A bordo del mezzo al momento dell’incidente il pilota e un operatore sociosanitario.

Lievi i danni riportati dal motoscafo del Suem.

