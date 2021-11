Venezia? Città invivibile per tutti. Lettere

In risposta a: “L’esodo da Venezia c’è ma è voluto e alcune categorie sono privilegiate”.

La città è invivibile per tutti.

Molti anziani non possono più muoversi di casa poiché quasi tutti gli appartamenti a Venezia non sono dotati di ascensore, c’è il problema delle immondizie che uno deve tenersele in casa, mentre in terraferma ogni qualvolta che ho un sacchetto ho a disposizione anche il cassonetto.

Poi i prezzi ad esempio delle verdure sono il triplo di quelli in terraferma ed è diminuito il potere d’acquisto delle famiglie.

Questi sono solo alcuni dei mille problemi che abbiamo nel vivere a Venezia.

Per non parlare di quando d’estate si deve andare in spiaggia con bambini piccoli.

Passeggino chiuso, autobus pieni e la mamma con un bambino in braccio, uno a mano e nell’altra il passeggino e lo zaino in spalla.

Queste sono cose che ho vissuto in prima persona quando avevo i bambini piccoli.

Le corse per portarli a scuola, poi correre al lavoro, ritornare a casa, riprendere i bambini e portarli nelle varie palestre.

Uno stress enorme che gli abitanti della terraferma non riescono nemmeno a concepire.

Km a piedi tutti i giorni.

Passeggiare fa bene, ma quando lo si fa in totale libertà, non con lo stress dei tempi e di corsa.

Patrizia

(lettera firmata)

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “Gran Parte dello spopolamento è causato dall’avidità dei veneziani”. Lettere

» leggi anche: L’incontro dei locatari turistici: “Lo spopolamento di Venezia? Colpa di chi muore”. La rabbia di Gasparinetti